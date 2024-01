Co za forma Modera! Bezradni bramkarze, Anglicy pod wrażeniem (WIDEO)

Jakub Moder po prawie dwuletniej przerwie wreszcie wrócił nie tylko do treningów, ale i do składu meczowego. Polak mozolnie walczy o powrót do optymalnej dyspozycji. W sieci nie brakuje nagrań wideo, na których widać, że po bolesnej i długotrwałej kontuzji praktycznie nie ma już śladu.

Kwiecień 2022 roku to jeden z najgorszych momentów w życiu Modera. To wówczas doznał kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie i musiał pauzować ponad półtora roku, aby wrócić do gry.

Mozolna i cierpliwa rehabilitacja przynosi jednak wymierne korzyści, czego dowodem ostatnie nagranie, które pojawiło się w sieci autorstwa klubu Modera - Brighton. Na nim widać, jak były pomocnik Lecha Poznań popisuje się znakomitymi umiejętnościami strzeleckimi, nie dając przy tym żadnych szans bramkarzom. Ci mogli jedynie bezradnie rozkładać ręce i spuszczać głowę. Co prawda, to tylko trening, ale to daje podstawy do myślenia, że niebawem reprezentant naszego kraju może w ten sam sposób brylować w meczach.

Some stunning strikes from Jakub on day two in Dubai! 💫 pic.twitter.com/Xse8WX41hj — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 12, 2024

24-latek ma już za sobą kilka występów w barwach "Mew" po powrocie po kontuzji. Jest powoli i bez pośpiechu wprowadzany do drużyny. Z każdym spotkaniem gra już coraz więcej. Ostatnio wystąpił 6 stycznia w 1/32 finału Pucharu Anglii przeciwko Stoke City. Rozegrał 57 minut w wygranym przez jego zespół meczu 4:2.