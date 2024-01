Emocje w Gliwicach! Udana pogoń WKS Śląska

Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale po późniejszych dwóch akcjach z rzędu Koby’ego McEwena gospodarze uciekali na sześć punktów. Pojedyncze odpowiedzi Kendale McCulluma i Mateusza Zębskiego w tym momencie nie wystarczały. Gliwiczanie zanotowali serię 10:0 i po rzutach wolnych Martinsa Laksy byli już nawet lepsi o 15 punktów! Po 10 minutach było 28:14. W drugiej kwarcie bardzo aktywny był Andrij Wojnałowicz, a po akcji Hassaniego Gravetta goście przegrywali już tylko ośmioma punktami. Ciągle bardzo dobrze radził sobie jednak Josh Price - dzięki niemu Tauron GTK utrzymywało przewagę. Po jego kolejnej akcji pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:35.

W trzeciej kwarcie po trafieniach Dusana Mileticia oraz Marka Klassena przyjezdni przegrywali już tylko sześcioma punktami. Świetnie reagował na to Martins Laksa, a ekipa trenera Pawła Turkiewicza spokojnie kontrolowała sytuację. Po rzucie Koby’ego McEwena znowu prowadziła 14 punktami! Straty zmniejszyli jeszcze Kendale McCullum oraz Arciom Parachowski, ale po 30 minutach było 66:57. Kolejną część meczu wrocławianie rozpoczęli od trójek Klassena i Wojnałowicza, przez co tracili już tylko trzy punkty. Gospodarze cały czas nie chcieli pozwolić na nic więcej, głównie dzięki kolejnym akcjom Price’a. Na półtorej minuty przed końcem po trafieniu Tomasza Śniega byli lepsi o pięć punktów. Po chwili jednak do remisu doprowadził McCullum! W kluczowych akcjach w końcówce z kolei nie trafiali zarówno McEwen, jak i Gray. Później faulowany Zębski wykorzystał jeden rzut wolny, drugi specjalnie przestrzelił, a Tauron GTK nie potrafiło oddać rzutu w czasie. WKS Śląsk wygrał przez to 87:86!

Najlepszym strzelcem gości był Andrij Wojnałowicz z 20 punktami i 3 zbiórkami. Josh Price zdobył 31 punktów i 10 zbiórek dla gospodarzy.

Tauron GTK Gliwice - Śląsk Wrocław 86:87 (28:14, 20:21, 18:22, 20:30)

Tauron GTK Gliwice: Joshua Price 31, Koby McEwen 24, Martins Laksa 11, Kadre Gray 8, Tomasz Śnieg 4, Łukasz Frąckiewicz 4, Maciej Bender 2, Divante Moffitt 2, Aleksander Busz 0.

Śląsk Wrocław: Andrii Wojnałowycz 20, Kendale McCullum 17, Marek Klassen 13, Dusan Miletic 12, Mateusz Zębski 11, Jakub Nizioł 7, Arciom Parachouski 5, Hassani Grevett 2, Aleksander Wiśniewski 0, Michał Sitnik 0

jb, PAP