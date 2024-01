Magazyn #7Strefa - 12.01. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Jak co piątek czas na nowe wydanie magazynu #7Strefa. Eksperci podsumują najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia we wszystkich rozgrywkach, w których udział biorą polskie zespoły. Nie zabraknie również rozmowy na temat Mistrzostw Europy Wschodniej U-20. Kiedy magazyn #7Strefa? O której godzinie magazyn #7Strefa? Transmisja w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.