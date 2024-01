Mistrz Polski pozyskał zawodnika ligowego rywala

Raków Częstochowa poinformował o trzecim zawodniku, który przechodzi do drużyny mistrzów Polski przed tegoroczną częścią sezonu 2023/24. To 21-letni ofensywny pomocnik Jakub Myszor, który związał się z klubem do końca 2025 r., z opcją przedłużenia kontraktu o półtora roku.