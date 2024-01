Mistrz Polski wrócił do treningów. Czy włączy się do gry o obronę tytułu?

Na pierwszych zajęciach trener Dawid Szwarga miał do dyspozycji 26 zawodników, w tym czwórkę bramkarzy. Dopiero w Turcji do zespołu dołączy król strzelców ekstraklasy z sezonu 2021/22 Ivi Lopez, który zerwał więzadła krzyżowe w czerwcu ubiegłego roku, na początku przygotowań do obecnych rozgrywek. Natomiast Giannis Papanikolaou, Ben Lederman i Milan Rundić nie wrócili jeszcze do pełni sił po przebytych operacjach i są w trakcie rekonwalescencji lub rehabilitacji.

ZOBACZ TAKŻE: Miał zostać gwiazdą Ekstraklasy. Zniknął i nie ma z nim kontaktu

Za to normalnie trenują już dwaj inni rekonwalescenci - Adrian Gryszkiewicz i Daniel Szelągowski. Z kolei kapitan drużyny Zoran Arsenic i Kamil Pestka odczuwają jeszcze skutki ubiegłorocznych urazów i trenują z mniejszymi obciążeniami, lecz pierwszy z nich ma wziąć udział w zgrupowaniu, z którego powrót jest zaplanowany na 3 lutego, czyli tydzień przed rozpoczęciem tegorocznej części sezonu. Raków zainauguruje ją w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie 11 lutego będzie podejmowany przez Wartę Poznań.

Po 18 rozegranych spotkaniach "Czerwono-Niebiescy" mają 32 punkty i zajmują w tabeli czwartą lokatę, z dziewięciopunktową stratą do przewodzącego ekstraklasie Śląska Wrocław, który - podobnie jak plasujące się na drugim i trzecim miejscu Jagiellonia Białystok i Lech Poznań - rozegrał jeden mecz więcej od częstochowian. Raków, który rozegral w tym sezonie aż 35 spotkań (w ekstraklasie, Pucharze Polski, eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Lidze Europy) ma zaległy wyjazdowy pojedynek z Koroną Kielce (z 2. kolejki).

mtu, PAP