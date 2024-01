Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów zmierzą się w meczu 16. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto będzie górą w hicie tej serii gier? Który zespół wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Transmisja TV live i stream online meczu Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 14:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przed nami ważny mecz dla losów tabeli siatkarskiej PlusLigi! Tym razem na parkiet warszawskiego Torwaru wyjdą ekipy miejscowego Projektu oraz Asseco Resovii Rzeszów, a więc drugiej i czwartej drużyny ligowych zmagań.



Obie drużyny mają za sobą ciężki początek sezonu. Zespół z Warszawy przegrał 2 stycznia z Indykpolem AZS Olsztyn po szybkiej trzysetowej batalii, ale odbił się od trudnej sytuacji wobec własnych problemów kadrowych i pokonał później Norwid Częstochowa (5 stycznia - 3:1) oraz Steauę Bukareszt w Pucharze Challenge (10 stycznia - 3:0).

Również rzeszowianie nie mogą zaliczyć początku 2024 roku do udanych. Wygrana po tie-breaku z Bogdanką LUK Lublin to jedyna słodycz jakiej doświadczyli jak na razie kibice Resovii. Przegrana z Treflem Gdańsk (6 stycznia - 1:3) oraz znacznie donioślejsza w skutkach porażka w Tours (9 stycznia - 0:3) sprawiają, że podopieczni trenera Giampaolo Medeiego jest w dość trudnej sytuacji i musi szybko powrócić do optymalnej formy, aby zagrozić kolejnym przeciwnikom.



W pierwszym spotkaniu obu drużyn w tym sezonie padł wynik 3:1 dla drużyny ze stolicy, która pewnie wywiozła trzy punkty z trudnego terenu na Podpromiu. Wśród podopiecznych trenera Piotra Grabana brylowali przede wszystkim Artur Szalpuk i Bartłomiej Bołądź oraz rozgrywający Jan Firlej. Tym razem może być trudniej, zwłaszcza że pod znakiem zapytania stoi występ Firleja, który wciąż boryka się z urazem. Z drugiej strony - wśród rzeszowian na pewno zabraknie Jakuba Kochanowskiego, który niedawno złamał palec.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów? Kiedy hit PlusLigi w TV?

