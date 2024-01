Szok i niedowierzanie! Renomowany trener oskarżony o setki gwałtów na dzieciach!

Niemcy w szoku! Do gigantycznego skandalu doszło w Monachium, gdzie przed sądem stanął Giuseppe T., niemiecki piłkarski trener dzieci i młodzieży, oskarżony o ponad 800 przypadków wykorzystania seksualnego oraz ponad 200 gwałtów swoich podopiecznych - informuje gazeta "Bild".

Giuseppe T. cieszył się niesamowitą renomą w Bawarii, gdzie zajmował się szkoleniem dzieci i młodzieży. W swojej karierze trenerskiej współpracował z wieloma znanymi piłkarzami, stąd wzbudzał niemałe zaufanie adeptów oraz ich opiekunów. Niestety, przerażająca prawda okazała się okrutna.

Prokuratura w Monachium oskarżyła Niemca o wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat w ponad 800 przypadkach oraz do ponad 200 gwałtów popełnionych na dzieciach. Do tego procederu miał dopuścić się przez wiele lat swojej pracy. Gwałcił nie tylko w swoim domu, ale i w ośrodkach treningowych - pod pretekstem np. masażu - informują media w Niemczech.

"Bild" donosi, że wśród ofiar ma być 30 młodych piłkarzy - wielu z nich zostało wielokrotnie skrzywdzonych. Pod pozorem fizjoterapii zwabiał swoje ofiary do gabinetu lub do swojego mieszkania, gdzie dopuszczał się hańbiącego procederu. Zawodnicy mieli rozbierać się przed nim, a "masaże" polegały na dotykaniu narządów płciowych. Oskarżony miał tłumaczyć się tym, że taki "masaż" pomaga w lepszym układzie krążenia.

Do wspomnianych czynów miało dojść w latach 2015-2021, ale dopiero jesienią 2022 roku Giuseppe T. został aresztowany, po tym jak jedna z ofiar opowiedziała o zdarzeniu swoim rodzicom.

Giuseppe T. od czwartku 11 stycznia przebywa w areszcie w Monachium. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności - pod warunkiem, że przyzna się do winy. W innym przypadku kara będzie znacznie większa. Proces powinien potrwać najpóźniej do końca lutego.