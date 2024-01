Wiemy, którzy polscy skoczkowie wystąpią w konkursie duetów w Wiśle

"To będzie ciekawa rywalizacja. Szkoda tylko, że tak mało zawodników może wziąć udział w tych zawodach. To będzie dobra zabawa dla tych, co będą skakać" - powiedział Żyła, który był najlepszym polskim zawodnikiem w piątkowym kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego (zajął 12. miejsce).

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz PolSKI. Kiedy skoki?

Jego zdaniem sprawę można by tak rozwiązać, aby rano odbywał się konkurs indywidualny, a wieczorem duetów. Tak jednak w Wiśle nie będzie.

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle rozpoczynają PolSKI Turniej, do którego zaliczać się będą też późniejsze konkursy w Szczyrku i Zakopanem.

Konkurs duetów rozpocznie się w sobotę o godz. 16.00.

mtu, PAP