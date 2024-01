Wozniacki przed Australian Open. "Zdaję sobie sprawę, że nie mam już 20 lat"

"W rankingu WTA w sezonie 2024 nie brakuje matek – zwłaszcza po serii głośnych powrotów (...). Jednak niewiele z tych matek wraca do sportu po urodzeniu dwójki dzieci. Caroline Wozniacki właśnie to robi i znajduje się w zupełnie innym miejscu w swoim życiu w porównaniu z tym, kiedy ostatni raz brała udział w Australian Open, czyli w 2020 roku" - napisano na oficjalnej stronie turnieju.

Dunka polskiego pochodzenia triumfowała w Australian Open w 2018 roku - to jej pierwszy i jedyny dotychczas tytuł Wielkiego Szlema. Dwa lata później, już jako żona byłego koszykarza NBA Davida Lee, ogłosiła zakończenie kariery.

Urodziła dwójkę dzieci, ale mimo to "ciągnęło" ją do rywalizacji w tenisie. 33-latka wróciła na kort w 2023 roku i zagrała w sierpniowych turniejach w Montrealu i Cincinnati, a następnie w US Open, otrzymując od organizatorów "dziką kartę". Dotarła do 1/8 finału.

Teraz wystąpi na bardzo miło kojarzących się jej kortach w Melbourne, a wśród kibiców będzie miała córkę Olivię oraz syn Jamesa, którzy przybyli z nią do Australii

Po kilka latach nieobecności Wozniacki widzi już nieco inny krajobraz kobiecego tenisa, ale również wiele znajomych twarzy.

- To wspaniale, że wciąż jest tu nasze pokolenie – powiedziała mediom w piątek po sesji treningowej z inną mamą, Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber.

- Jest wiele młodych zawodniczek. Niektóre prawdopodobnie urodziły się w roku, w którym ja zostałam profesjonalistką. Wewnętrznie zdecydowanie czuję się młoda, ale zdaję sobie sprawę, że nie mam już 20 lat. W tenisie należę do starszego pokolenia - przyznała Wozniacki.

Jak twierdzi, to fizyczna strona jej gry, a nie sam tenis, była brakującym elementem układanki, aby ponownie liczyć się w tej dyscyplinie. Teraz, po wykonaniu ciężkiej pracy, czuje się gotowa do rywalizacji.

- Za każdym razem, gdy wchodzę na kort, wierzę, że mogę wygrać mecz, niezależnie od tego, kto jest przeciwnikiem po drugiej stronie siatki – powiedziała Dunka polskiego pochodzenia, która rozpoczyna swoją kampanię w AO 2024 od pojedynku z rozstawioną z numerem 20. Magdą Linette.

Polka w poprzedniej edycji dotarła aż do półfinału, co było jej największym sukcesem w karierze. Spotkanie dwóch doświadczonych tenisistek (Linette skończy w lutym 32 lata) zapowiada się więc bardzo ciekawie.

- Moje ciało czuje się całkiem dobrze... Wierzę również, że gram dobrze. Skoncentruję się po prostu na mojej przeciwniczce w pierwszej rundzie i od tego zacznę. Zawsze tak myślałam - podkreśliła Wozniacki.

Jak dodała, Melbourne ma szczególne miejsce w jej sercu.

- Zawsze bardzo lubiłam tu grać. To naprawdę wspaniale mieć okazję ponownie tutaj wystąpić - zakończyła Dunka.

Linette jest jedną z czwórki reprezentantów Polski w turnieju głównym. Liderka światowego rankingu Iga Świątek rozpocznie od meczu z Amerykanką Sofią Kenin, Magdalena Fręch trafiła na reprezentującą Australijkę Darię Saville, a Huberta Hurkacza czeka mecz z kwalifikantem Omarem Jasiką z Australii.

Turniej rozpocznie się w niedzielę. Rok temu najlepsi okazali się Białorusinka Aryna Sabalenka i Serb Novak Djokovic.

KZ, PAP