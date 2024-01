Znamy przyszłość PlusLigi! Prezesi klubów zdecydowali

W trakcie spotkania prezesów klubów PlusLigi podjęto ważne decyzje dotyczące czterech najbliższych sezonów. Znany jest również system grania aż do końca rozgrywek 2027/2028. To oznacza złe wiadomości dla klubów dołu tabeli, które będą musiały walczyć o utrzymanie już w rundzie zasadniczej.

Prezesi klubów siatkarskiej elity spotkali się w Suwałkach, by podjąć ważne dla PlusLigi decyzje mówiące o kształcie rozgrywek w najbliższych czterech sezonach. Od następnego sezonu, do rozgrywek 2027/2028, PlusLiga rozgrywana będzie w klasyczny sposób – faza zasadnicza (przyszły sezon 30 meczów, od kolejnego 26 meczów) plus faza play-off, z walką o medale do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym z nich.

Ogłoszony przez FIVB kalendarz rozgrywek na kolejne cztery sezony sprawił, że szefowie klubów PlusLigi mogli dostosować rozgrywki do czasu, jaki międzynarodowa federacja przeznaczyła na granie w zawodowych ligach. Przyjęty system grania w praktyce oznacza, że niemal wszystkie kolejki fazy zasadniczej będą rozgrywane tylko w weekendy, a nie w środku tygodnia.

Prezesi zdecydowali także ostatecznie w ważnej kwestii dotyczącej sezonu 2024/2025. Postanowili, że PlusLigę opuszczą bezpośrednio trzy ostatnie ekipy po zakończeniu fazy zasadniczej, nie będzie rozgrywanej fazy play-out.

– Taka była wola większości klubów – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – W przyszłym sezonie o wszystkim zdecyduje sport i forma w fazie zasadniczej. Nasze kluby będą miały równe szanse, a trzy ostatnie w tabeli, po 30 kolejce fazy zasadniczej, opuszczą ligę, gdyż od sezonu 2025/2026 będziemy grali w 14-zespołowym składzie – dodaje.

PlusLiga sezonu 2024/2025 będzie się rozpoczynać w połowie września, kolejne sezony będą starować miesiąc później – w połowie października. Bez zmian na najbliższe cztery sezony pozostanie także system rozgrywania TAURON Pucharu Polski – do ćwierćfinałów awansować będzie sześć najlepszych ekip na półmetku fazy zasadniczej plus dwie drużyny z eliminacji z niższych lig.

Informacja Prasowa, PlusLiga, PI