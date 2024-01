Anastazja Łunina to żona bramkarza Realu Madryt, Andrija Łunina. Ukraiński golkiper od wielu lat jest rezerwowym w ekipie "Królewskich" i nie może przebić się do pierwszego składu. Sam zainteresowany może liczyć na wsparcie swojej partnerki, która w mediach społecznościowych chciała wyraźnie dać do zrozumienia, kto powinien stać między słupkami "Los Blancos".