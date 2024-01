Ależ wyróżnienie! Polka w gronie najlepszych na świecie!

Ewa Pajor - reprezentanta Polski w piłce nożnej oraz zawodniczka niemieckiego VfL Wolfsburg kolejny raz w swojej karierze została doceniona przez magazyn "The Guardian", który umieścił ją na 27. miejscu wśród najlepszych futbolistek świata.

"The Guardian" co roku tworzy ranking najlepszych piłkarek mijających dwunastu miesięcy. Pajor jest jego stałym bywalcem, ponieważ od 2018 roku regularnie jej nazwisko widnieje w gronie nominowanych. Za pierwszym razem, podobnie jak teraz, zajęła 27. miejsce. Rok później uplasowała się na 36. lokacie. W 2020 roku kolejny raz zajęła 27. pozycję. Najniżej sklasyfikowana była w 2021 roku, znajdując się na 78. lokacie. Z kolei w zeszłym roku widniała na 40. pozycji.

Dziennikarze "The Guardian" docenili postawę Pajor w 2023 roku i jej 19 bramek w Bundeslidze za sezon 2022/2023 oraz dotychczasowych pięć trafień w obecnej kampanii. Do tego należy dodać dziewięć goli w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie jej VfL doszedł do finału, przegrywając z Barceloną. Polka w finale zdobyła bramkę i zaliczyła asystę. Sięgnęła również po tytuł najlepszego strzelca rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek zatańczył na urodzinach wnuczki! Co za popis! "Taniec z Gwiazdami" czeka? (WIDEO)

"Wiele osób życzyło Pajor roku bez kontuzji, tak aby mogła pokazać co potrafi. W efekcie 19 ligowych bramek w poprzednim sezonie oraz pięć w obecnej kampanii. Do tego dziewięć goli i Złoty But w Lidze Mistrzów za sezon 2022/2023. Pajor miała pecha, że znalazła się w drużynie, która przegrała finał. Jej gol i asysta pomogły Wolfsburgowi prowadzić 2:0 z Barceloną. Mając wspaniały rok za sobą, następnym życzeniem jest zobaczyć Pajor w wielkim turnieju z reprezentacją Polski, która szlifuje formę przed Euro 2025" - napisano o 27-latce.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Aitana Bonmati z Hiszpanii. Zawodniczka Barcelony zgarnęła Złotą Piłkę, poprowadziła "Dumę Katalonii" do triumfu w Lidze Mistrzów oraz lidze hiszpańskiej, a z reprezentacją sięgnęła po mistrzostwo świata. 25-latka wyprzedziła na podium australijską gwiazdę Chelsea Sam Kerr oraz swoją rodaczkę i koleżankę z Barcelony Salmę Paralluelo.