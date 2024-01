Aryna Sabalenka do rywalizacji w Australian Open przystąpi po udziale w WTA w Brisbane. W zakończonym turnieju Białorusinka w czterech meczach nie przegrała ani jednego seta. Tak świetna gra dała jej awans do finału. Tam na Sabalenkę czekała Elena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu bez najmniejszych problemów pokonała rywalkę 2:0 i to w doskonałym stylu - najpierw 6:0, a potem 6:3. Pierwszego turnieju w Australii Sabalenka nie zaliczy do udanych. Jak powiedzie jej się w Wielkim Szlemie?

Ella Seidel zajmuje obecnie 172. pozycję w rankingu WTA. Niemka, aby grać w rundzie głównej Australian Open, musiała przebrnąć kwalifikacje. I zrobiła to w doskonałym stylu - wygrała trzy z trzech spotkań. W ostatnim z nich pokonała 6:0, 6:4 wyżej notowaną Amerykankę Hailey Baptiste 6:0, 6:4. W pierwszej rundzie Wielkiego Szlema na Seidel czeka nie lada wyzwanie - starcie z drugą najlepszą rakietą świata.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Seidel na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę 14 stycznia ok. 11:00.

KZ, Polsat Sport