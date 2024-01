Australian Open: Magdalena Fręch - Daria Saville. Relacja live i wynik na żywo

Sam udział w turnieju głównym jest dla Magdaleny Fręch czymś, co może zbudować Polkę na resztę sezonu. 26-latka w spotkaniu I rundy Australian Open będzie musiała zmierzyć się z rywalką i trybunami.

Daria Saville urodziła się w Rosji, ale reprezentuje barwy Australii. Z tego względu na kortach w Melbourne będzie się czuła jak w domu. Tenisistka zajmująca obecnie 195. miejsce w rankingu WTA to zawodniczka, która potrafi wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Na niekorzyść Fręch przemawia również fakt, że Saville w ostatnich tygodniach imponuje formą. Na kortach w Hobart pokonała między innymi Sofię Kenin czyli najbliższą przeciwniczkę Igi Świątek.

Obie tenisistki na korcie spotkały się do tej pory tylko raz. Miało to miejsce w 2022 roku podczas kwalifikacji do turnieju Indian Wells. Wówczas górą była Australijka, która wygrała tamto spotkanie 2:1. Czy Polka zrewanżuje się rywalce i awansuje do II rundy szlema?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Magdalena Fręch - Daria Saville na Polsatsport.pl. Początek około godziny 04.30.

K.P, Polsat Sport