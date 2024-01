Mecz piłkarski przerwany przez... piłki tenisowe!

Piłkarski mecz Reading z Port Vale w League One, czyli na trzecim poziomie w Anglii, został przerwany już w pierwszej połowie po tym, jak około tysiąc kibiców gospodarzy wtargnęło na murawę, aby zaprotestować przeciwko właścicielowi klubu. Wcześniej fani obrzucili boisko piłkami tenisowymi.

Działacze Reading FC kilkakrotnie apelowali przez głośniki stadionu i w mediach społecznościowych, aby kibice opuścili boisko i pozwolili na wznowienie meczu League One, jednak ostatecznie spotkanie zostało przerwane przy wyniku 0:0.

Sobotni protest przybrał różne formy. Już na początku mecz został wstrzymany na kilka minut, gdy kibice rzucali piłki tenisowe na murawę. Natomiast w 16. minucie wtargnęli masowo na boisko, co - w związku z odmową opuszczenia go - zmusiło organizatorów do zakończenia zawodów.

Kibice Reading od dawna są niezadowoleni z polityki właściciela klubu, chińskiego biznesmena Dai Yongge, zarzucającego mu złe zarządzanie finansami. W tym sezonie klub, który zajmuje 21. miejsce w tabeli, ma łącznie cztery punkty odjęte m.in. za opóźnienia w wypłatach dla piłkarzy.

Przed przerwaniem meczu klub zamieścił oświadczenie na portalu X (dawniej Twitterze), w którym napisał: "Jesteśmy w pełni świadomi i rozumiemy frustrację kibiców. Musimy jednak powtórzyć, że wchodzenie na boisko lub rzucanie przedmiotami może narazić na ryzyko odwołania meczu i skutkować konsekwencjami personalnymi, w tym zakazem stadionowym".

