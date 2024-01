Polski siatkarz zmienił klub wewnątrz ligi. "Bomba transferowa!"

"Bomba transferowa!" – takimi słowami klub Tauron 1. Ligi AZS AGH Kraków poinformował kibiców o podpisaniu kontraktu z nowym siatkarzem. Kacper Wnuk przeszedł do krakowskiej drużyny z ekipy KGHM SPS Głogów.

"Bomba transferowa! Do grona Akademików dołącza nowy atakujący Kacper Wnuk! Pochodzi z Gdyni, a swoją siatkarską karierę zaczynał w Akademii Młodzieżowej Trefla Gdańsk. Posiada wieloletnie doświadczenie na parkietach Tauron 1. Ligi, a do grodu Kraka przenosi się z zespołu KGHM KGHM SPS Chrobry Głogów, by walczyć z Akademikami o kolejne zwycięstwa! Kacper, witamy w Krakowie! Trzymamy kciuki za jak najlepsze występy w barwach AZS AGH Kraków!" – poinformował klub w mediach społecznościowych.

Kacper Wnuk (rocznik 2000) na parkietach zaplecza PlusLigi grał w drużynach Gwardia Wrocław (2019–20), BAS Białystok (2020–21), Exact Systems Norwid Częstochowa (2021–22), PSG KPS Siedlce (2022–22), a ostatnio KGHM SPS Głogów.

RM, Polsat Sport