Polski skoczek zawieszony! Jest komunikat

- Polski Związek Narciarski potwierdza zaufanie do kompetencji i pracy trenera kadry B w skokach narciarskich. W związku z publicznymi wypowiedziami Jakuba Wolnego podważającymi zaufanie do pracy trenera kadry B, informujemy, że decyzją sztabu trenerskiego i prezesa PZN zawodnik zostaje odsunięty od zawodów i szkolenia w kadrze B do zawodów FIS CUP w Szczyrku - czytamy w oświadczeniu opublikowanym 13 stycznia.

Wolny podczas piątkowych kwalifikacji do konkursu Wiśle zajął 50. miejsce. Teraz wiemy już, że w zawodach nie weźmie udziału. To oznacza, że na starcie zobaczymy 49. skoczków.

- Utrzymany zostaje jego status zawodnika. Otrzyma plany treningowe i będzie w tym czasie pracował indywidualnie, a podczas treningów na skoczni będzie pod opieką trenerów bazowych - czytamy w komunikacie.

