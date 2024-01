Prezes Związku sfałszował wybory i... wystartuje w kolejnych. "To jakiś absurd"

Jak wykazała kontrola, w poprzednich wyborach, w których Dusko Basrak pokonał Nenada Pagonisa, doszło do licznych nieprawidłowości, ze sfałszowaniem wyników głosowania włącznie. Basrak długo utrzymywał, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem, ale kiedy ministerstwo udowodniło mu kłamstwo, przyznał, że... owszem, były nieprawidłowości, ale nie miały one znaczenia dla przebiegu wyborów, ponieważ i tak dysponował wymaganą większością głosów.

- Udowodniono mi tylko jedną nieprawidłowość - taką, że opowiedziało się za mną 35, a nie 37 członków - powiedział z rozbrajającą szczerością dziennikowi "Kurir".

Serbskie Ministerstwo Sportu nakazało powtórzenie wyborów. Zaskakiwać może jednak to, że wystartują w nich Nenad Pagonis i... skompromitowany udowodnionym oszustwem Dusko Basrak!

"Tak, to nie żart! Wygrane w nielegalny sposób wybory to dla niego tylko jedna nieprawidłowość. To jakiś absurd, że ten człowiek ponownie kandyduje na prezesa. A potem dziwimy się, że reprezentacja nie ma pieniędzy na wyjazdy na zawody, a kluby podwyższają składki do nienormalnych kwot i żądają zapłaty za dwa lata z góry. Kick-boxing był jeszcze niedawno sportem, który z dyscyplin nieolimpijskich przynosił nam najwięcej medali. Dziś możemy za tym jedynie tęsknić. Ale kiedy widzimy, w jaki sposób wybiera się tu najważniejszą osobę w Związku, to całkowicie jasne staje się to, dlaczego ten sport stoi na tak niskim poziomie" - grzmi "Kurir".

Powtórzone wybory na prezesa Serbskiego Związku Kick-boxingu odbędą się już w najbliższą niedzielę (14 stycznia).

RI, Polsat Sport