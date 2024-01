Do bardzo niebezpiecznego wypadku z udziałem reprezentantów Polski w składzie Aleksy Boroń, Bartosz Sienkiewicz, Radosław Sobczyk oraz Seweryn Sosna doszło podczas niedzielnych zmagań Pucharu Świata w bobslejach w szwajcarskim Sankt Moritz. W pewnym momencie nasi kadrowicze stracili kontrolę nad "bobem" i sunęli głowami po lodzie przy prędkości ponad 120 km/h. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Szczęście w nieszczęściu do zdarzenia doszło już za metą, co nie zmienia faktu, że wypadek wyglądał na bardzo groźny. Na jednym z zakrętów Polacy stracili balans i uderzyli głowami o lodową ścianę. Następnie przez kolejnych kilkadziesiąt metrów sunęli w ten sposób aż do gumowej bandy, która zatrzymała "boba".

ZOBACZ TAKŻE: Wielki cios w Polaków na Dakarze! Zostali zdyskwalifikowani

Boroń, Sienkiewicz, Sobczyk i Sosna wyszli z tego zdarzenia bez szwanku, z jedynie widocznymi obtarciami na łokciach.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wypadek Polaków w załączonym materiale wideo.