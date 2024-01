PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV live i stream online na żywo

Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa to niedzielny mecz 16. kolejki PlusLigi. Faworytem będą gospodarze, którzy przystąpią do spotkania po zaskakującej porażce w Lidze Mistrzów. Transmisja TV live i stream online na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.