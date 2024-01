Vinicius Junior otworzył wynik spotkania już w siódmej minucie, umiejętnie wybiegając zza pleców obrońców. Świetnym podaniem Brazylijczyka "uruchomił" Jude Bellingham.

To, co udało się w siódmej minucie, powtórzone zostało w dziesiątej. "Królewscy" kolejny raz przytomnie wykorzystali słabą dyspozycję defensywy "Blaugrany" i w niemal identyczny sposób podwyższyli prowadzenie. Tym razem Viniciusowi asystował jego kolega z reprezentacji Brazylii Rodrygo, który chwile wcześniej urwał się katalońskiej defensywie.

W 33. minucie mocnym strzałem zza pola karnego popisał się Robert Lewandowski. Utrudnioną interwencję miał bramkarz "Los Blancos" Andrij Łunin, któremu piłkę zasłonili obrońcy. Ukrainiec był zmuszony więc interweniować bardzo instynktownie, co mu się nie udało i Polak wpisał się na listę strzelców.

Niespełna pięć minut później Ronald Araujo powalił Viniciusa na ziemię, łapiąc go za szyję we własnym polu karnym. To skutkowało przyznaniem Realowi rzutu karnego. Poszkodowany pewnie wykorzystał "jedenastkę", kompletując tym samym hat-tricka jeszcze w pierwszej części spotkania.

Na pierwsze trafienie w drugiej odsłonie meczu kibice czekali do 64. minuty. To właśnie wtedy Rodrygo pokonał Inakiego Penę po tym, jak piłkę prosto pod nogi 23-latka wybił Jules Kounde. Od 71. minuty Barcelona musiała radzić sobie w "dziesiątkę" po tym, jak kapitan Araujo kopnął Viniciusa.

Dzięki tej wygranej Real Madryt może włożyć do gabloty 13. trofeum za wygranie Superpucharu Hiszpanii. Zespołem, który najczęściej triumfował w tych rozgrywkach jest FC Barcelona, która ma 14 zwycięstw.

Superpuchar Hiszpanii:

Real Madryt - FC Barcelona 4:1 (3:1)

Gole: Vinicius Junior 7, 10, 39, Rodrygo 64 - Robert Lewandowski 33