Ta informacja może zaskoczyć Linette. Aż ciężko w to uwierzyć!

Dramat Magdy Linette jest nie od opisania, gdyż Polka już w pierwszej rundzie Australian Open straciła nadzieje na powtórzenie fantastycznego sukcesu sprzed roku, kiedy to dotarła do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju. Kontuzja zmusiła ją do poddania rywalizacji z Caroline Woźniacki. Na pocieszenie warto podkreślić, że za samo wyjście na kort nasza tenisistka wzbogaciła się o prawie ćwierć miliona złotych!