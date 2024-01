Thurnbichler podał skład na konkurs w Szczyrku!

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek we wtorek wystąpią w kwalifikacjach do indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Szczyrku. Będzie to drugi etap PolSKIego Turnieju.