Trener rewelacji ME ciągle w to nie wierzy. Zaskoczył przed meczem z Polską

Nie milkną echa dużej niespodzianki jaką w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych w Niemczech sprawił zespół Wysp Owczych remisując z Norwegią 26:26. Farerzy to kolejny rywal Polski w turnieju. Trener Peter Bredsdorff-Larsen wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało.