Lijewski wskazał ważną rzecz po meczu reprezentacji Polski

Selekcjoner nie był zadowolony z pracy hiszpańskich sędziów, ale nie chciał się na ten temat dłużej wypowiadać. Przyznał jednak, że obawiał się, że Bartłomiej Bis przez dwuminutowe kary nie dokończy nie nawet pierwszej połowy.

"Każdy z nas miał swoje marzenia, ja również, mimo że rozsądek mówił coś innego. Te choroby też nam nie pomogły. Wszystkie te przesłanki przed meczem z Farerami nie przemawiały za nami. Chłopacy zagrali bardzo dojrzale i skutecznie. Mam nadzieję, że to dla nich będzie sygnałem, że naprawdę można. Dziś jednak mega ciężko było wygrać" - powiedział Lijewski.

Potwierdził, że jego drużyna zagrała dobry mecz. Wspomniał, że w poprzednich spotkaniach dobre były tylko fragmenty. "Wtedy wpadaliśmy w fale błędów technicznych, które nas wyrzucały z meczu. Dziś tego nie było" - przyznał.

Szkoleniowiec był bardzo zadowolony ze sposobu kreowania gry przez Piotra Jędraszczyka. "Panował nad jednym, nad drugim i trzecim (zawodnikiem - PAP) i sam dołożył kilka bramek. Bardzo jestem zadowolony z zespołu, a z niego indywidualnie" - dodał.

Selekcjoner chwalił też drużynę za współpracę na kole z Kamilem Syprzakiem. Zapowiedział dalsze wprowadzanie do zespołu młodych zawodników. "Chcemy go uzupełniać świeżą krwią, aby do wyboru było jak najwięcej ludzi do grania. To jest proces, który trwa" - wyjaśnił.

jb, PAP