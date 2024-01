Szkoleniowiec wyraził obawy, że być może w poprzednich dwóch przegranych występach, przeciw Norwegii i Słowenii, jego podopieczni sami za bardzo się mobilizowali. To mogło mieć wpływ na postawę na boisku.

- Nie chcieliśmy ich wcześniej za bardzo spinać. Teraz jednak trzeba im uświadomić, jaka jest stawka meczu z Wyspami Owczymi. Trzeba go po prostu wygrać - zaznaczył.

To w kontekście rozstawienia w kwalifikacjach mundialu 2025, których gospodarzem będą Chorwacja, Dania i Norwegia. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że biało-czerwoni po raz ostatni w pierwszej fazie ME wszystkie trzy mecze przegrali w edycjach 2002 i 2004. Cofnięcie się o 20 lat nie byłoby najlepszą wizytówką polskiego szczypiorniaka.

Nawiązując do potyczki z Farerami trener zauważył, że rywal "ma fale nieskuteczności" i to trzeba spróbować wykorzystać. Jednym z potencjalnych wariantów gry jest wyznaczenie w obronie Przemysława Urbaniaka na "jedynkę". To miałoby utrudnić poczynania liderowi przeciwnika Eliasowi a Skipagotu.

Lijewski przyznał, iż miał świadomość, że praca z kadrą nie będzie łatwa. Ostatnio zdziwiły go jednak "dwie twarze zespołu", bo w Hiszpanii - podczas niedawnego towarzyskiego turnieju - w drużynie wręcz panowała euforia.

- Wszystko tam było dobre, wszystko funkcjonowało jak należy. Jedziemy w takich nastrojach na mistrzostwa. A tydzień później gramy dobrze 20 czy 25 minut z jednym, a potem drugim rywalem i coś się w grze załamuje. Punktów nie ma. Musimy w sztabie coś zrobić, żeby postawić zawodników na nogi - zapowiedział.

Szkoleniowiec nie potrafi znaleźć prostego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, ale wskazuje na psychikę. Zadeklarował, że w niedalekiej przyszłości zwiększy konkurencję w kadrze.

- Do zespołu będziemy wprowadzać młodych, a nawet bardzo młodych chłopaków. To doda trochę świeżości i jakości, trochę szaleństwa, ale dzięki temu będzie większa konkurencja w walce o miejsca w drużynie - dodał.

W grupie potencjalnych debiutantów widzi przede wszystkim miejsce dla leworęcznych zawodników.

- Oni teraz za dużo jeszcze, by nam nie pomogli. Ale widać, jak bardzo krwawimy bez leworęcznych. Musimy z nich korzystać i ogrywać, nawet kosztem tego, że gra będzie na początku trochę cierpieć. Nad tym już mocno pracujemy, ale z efektów będziemy mogli korzystać za kilka lat - przyznał.

