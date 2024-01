Nieudany żart Gauff, wywołała burzę. "Ludzie myśleli, że mówię na poważnie"

Krótko przed rozpoczęciem Australian Open Amerykański Związek Tenisa (USTA) zamieścił w mediach społecznościowych grafikę z wizerunkami tenistek i tenisistów ze Stanów Zjednoczonych, którzy są rozstawieni w tym wielkoszlemowym turnieju. Nawiązywała ona swoim kreskówkowym stylem do popularnego serialu "Wild Thornberrys".

Na ten wpis zareagowała Cori Gauff za pośrednictwem Instagrama. Umieściła ona w swojej relacji zdjęcie grafiki i dodała kilka słów komentarza - mocno krytycznego.



"To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Autor nas oszpecił, wyglądamy okropnie. Oprócz tego styl kreskówkowy jest fajny w przypadku serialu animowanego, ale nie w przypadku postu reklamowego. Myślę, że wolałabym być narysowana w stylu Bratz, a nie w tym, w którym nas narysowano. Wszyscy wyglądamy okropnie" - napisała Gauff.



Kibice natychmiast zaczęli dyskutować o grafice. Nie brakowało zarówno jej zwolenników, jak i przeciwników. Amerykański Związek Tenisa postanowił natomiast ostatecznie usunąć wpis. Krytyka ze strony 19-letniej Gauff wywołała więc prawdziwą burzę, a zawodniczka najwyraźniej poczuła się wywołana do tablicy. Tenisistka wyjaśniła, że od samego początku był to jedynie... żart.

"Ludzie myśleli, że mówię poważnie, że jestem wściekła z powodu grafiki, ale tak nie było. Kiedy siedziałam w pokoju hotelowym, z nudów przeglądałam sieć i w pewnym momencie natrafiłam na to zdjęcie. Widziałam reakcje ludzi, którzy naśmiewali się z tego, że brzydko wyglądamy, więc postanowiłam do nich dołączyć. Jednak moja wypowiedź nie została dobrze odebrana, a to był tylko żart" - tłumaczyła Gauff.

Gauff wygrała w pierwszej rundzie Australian Open z Anną-Karoliną Schmiedlovą. W kolejnym meczu zmierz się z Caroline Dolehide.

JŻ, Polsat Sport