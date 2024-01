Piłkarze Pogoni ruszają na zgrupowanie. Dobrze znają to miejsce

Zespół trenera Jensa Gustafssona wznowił zajęcia 7 stycznia. Przez tydzień zawodnicy trenowali na własnych obiektach. Z drużyny w ostatnich dniach odeszli, ofensywny pomocnik Mariusz Fornalczyk, który przeszedł na zasadach transferu definitywnego do Korony Kielce, a także bramkarz Dante Stipica, który na początku pierwszej rundy został przesunięty do drużyny rezerw, a teraz na zasadzie wypożyczenia zmienił barwy na Ruch Chorzów.

Do Turcji szwedzki szkoleniowiec zabrał 29 zawodników, w tym 7 młodzieżowców z Akademii Piłkarskiej Pogoni, którzy także cały poprzedni tydzień trenowali z pierwszym zespołem.

Podczas obozu w Belek Portowcy mają zaplanowane trzy mecze sparingowe. 19 stycznia zagrają z liderem węgierskiej ekstraklasy SE Paksi. Trzy dni później przetestują się w grze z kolejnym liderem, tym razem słoweńskiej, NK Celje. Natomiast na dzień przed powrotem do kraju, 25 stycznia drużyna ze Szczecina zagra ze Sturmem Graz.

Po powrocie do Polski dalsze przygotowania do rozgrywek szczecinianie będą odbywali na własnych obiektach. Ponadto 2 lutego wyjadą do Danii na sparing z FC Nordsjaelland zajmującym obecnie 5. miejsce w tamtejszej superlidze.

Rozgrywki ligowe Portowcy wznowią 11 lutego od wyjazdowego meczu z liderem PKO BP Ekstraklasy, Śląskiem Wrocław.

JŻ, PAP