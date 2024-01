Znany trener przejmie egzotyczną reprezentację

76-letni szkoleniowiec ma zastąpić tymczasowego trenera Deana Gorre'a, który pełnił tę funkcję przez ostatnie sześć miesięcy.



Zobacz także: Zmiana w klubie Serie A. Polacy będą zadowoleni?

"Jestem zachwycony, że będę mógł się przyczynić do rozwoju futbolu w Curacao. Trochę to wszystko trwało, bo obecne władze federacji Curacao najpierw chciały uporządkować sytuację, spłacić długi, w tym wobec piłkarzy, poszukać nowych sponsorów i przywrócić zaufanie do tej organizacji. Wygląda na to, że nadszedł moment, iż można się skupić na pracy szkoleniowej" - powiedział Advocaat, cytowany przez holenderskie media.

Na karaibską wyspę, która jest terytorium zależnym Holandii, ma zabrać swojego wieloletniego asystenta Cora Pota.

Liczący ok. 150 tys. mieszkańców kraj eliminacje do mundialu 2026 rozpocznie w czerwcu. Na arenie międzynarodowej ta reprezentacja występuje od 2011 roku, po tym jak przestały istnieć Antyle Holenderskie. Większość zawodników urodziła się i mieszka w Holandii Obecnie ta drużyna zajmuje 90. pozycję w rankingu FIFA.

Advocaat to jeden z najbardziej znanych holenderskich trenerów ostatnich dekad. Trzy razy prowadził drużynę narodową, a także reprezentacje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei Południowej, Belgii, Rosji, Serbii czy Iraku, a także wiele klubów w całej Europie. Do czerwca 2023 pracował w ADO Den Haag.

jb, PAP