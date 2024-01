Co za uderzenie rywalki Świątek! Polka mogła tylko patrzeć (WIDEO)

Sofia Kenin zajmuje obecnie 41. miejsce w rankingu WTA, ale niespełna cztery lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze Świątek. Trzy lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

We wtorek w Australii od samego początku pojedynek był wyrównany. Świątek wygrała pierwszego gema, ale kolejne trzy padły już łupem Amerykanki.



W międzyczasie Kenin zaimponowała znakomitym uderzeniem. W drugim gemie przy stanie 30:30 zakończyła długą wymianę niezwykle precyzyjnym bekhendem.

Na powtórkach wyraźnie widać, że piłka wylądowała tuż przy linii. Świątek była w tej sytuacji zupełnie bezradna - mogła tylko patrzeć, jak rywalka cieszy się ze zdobytego punktu.

JŻ, Polsat Sport