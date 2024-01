Cudu nie było... Polski klub odpadł z siatkarskiej Ligi Mistrzyń

Siatkarki Fenerbahce Opet Stambuł pewnie wygrały z drużyną Grot Budowlanych Łódź 3:0 w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzyń. Faworyzowana ekipa ze Stambułu już przed meczem była pewna awansu do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. Grot Budowlani by marzyć o zachowaniu szans na wyjście z grupy, musiały wygrać na trudnym terenie; tak się nie stało, co oznacza, że łodzianki pożegnały się z rozgrywkami CEV Champions League.