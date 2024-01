Liga Mistrzów siatkarek: A. Carraro Imoco Conegliano - PGE Rysice Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

A. Carraro Imoco Conegliano - PGE Rysice Rzeszów to mecz szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarek. Relacja live i wynik na żywo z meczu A. Carraro Imoco Conegliano - PGE Rysice Rzeszów od 20:30 na Polsatsport.pl.

W grupie D PGE Rysice Rzeszów liczą na zakwalifikowanie się do barażu, którego stawką jest awans do najlepszej ósemki LM. Podopieczne Stephane’a Antigi we Włoszech zmierzą się z drużyną Joanny Wołosz A. Carraro Imoco Conegliano, która ma już zapewniony udział w kolejnej rundzie. Rzeszowianki będą toczyć korespondencyjny pojedynek o drugą lokatę z Allianzem MTV Stuttgart, który zagra z Avo Asterix Beveren.

Wygrana Niemek 3:0 powinna wystarczyć im do zajęcia drugiej lokaty, chyba że Rysice postarają się o „urwanie” utytułowanemu rywalowi co najmniej dwóch setów. Wicemistrzynie Polski, nawet zajmując trzecią lokatę, mają szansę zapewnić sobie udział w barażu, bowiem obecnie mają najlepszy bilans punktowy spośród innych zespołów, które mogą zająć trzecie miejsca.





jb, PAP