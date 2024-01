Liga Mistrzów siatkarek: ŁKS Commercecon Łódź - Volero Le Cannet. Relacja live i wynik na żywo

ŁKS Commercecon Łódź - Volero Le Cannet to wtorkowy mecz Ligi Mistrzów siatkarek. Relacja live i wynik na żywo z meczu ŁKS Commercecon Łódź - Volero Le Cannet od 20:30 na Polsatsport.pl.

ŁKS Commercecon ma szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i wywalczenie bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Mistrzynie Polski mają wszystko w swoich rękach, bowiem we wtorek we własnej hali zmierzą się z Volero Le Cannet.

Francuzki po trzech pierwszych meczach miały trzy zwycięstwa na koncie i były niemal pewniakiem do wygrania grupy. Tymczasem doznały nieoczekiwanych porażek z CS Volei Alba Blaj i przed tygodniem z SC Prometey Dnipro, co wykorzystały łodzianki, awansując na pozycję lidera.

jb, PAP