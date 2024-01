To już ostatni akord tegorocznej fazy grupowej rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzyń. We wtorkowy wieczór w ramach szóstej kolejki zmagań ekipa ŁKS-u Commerecon Łódź zmierzy się z francuskim Volero Le Cannet. Stawką jest pierwsze miejsce w tabeli, ale i sam awans do fazy pucharowej. Kiedy mecz ŁKS - Le Cannet? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.