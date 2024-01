Mistrz Polski w ćwierćfinale siatkarskiej LM! Zwycięstwo w emocjonującym starciu

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź wygrały z Volero Le Cannet 3:2 w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski zajęły pierwsze miejsce w tabeli grupy E i awansowały bezpośrednio do ćwierćfinału.

Premierowa odsłona toczyła się pod dyktando siatkarek Volero Le Cannet. Były one skuteczniejsze w ataku i wykorzystały nerwową grę gospodyń. W środkowej części seta uzyskały solidną zaliczkę (8:14), która w pewnym momencie urosła do ośmiu punktów (12:20). Łódzkie Wiewióry zerwały się jeszcze do walki i wygrały pięć akcji z rzędu (17:20). W odpowiedzi rywalki zdobyły cztery kolejne punkty (17:24), a ich wygraną przypieczętowała skutecznym atakiem Anastasija Ljaszko (19:25).

Drugi set to już zupełnie inna gra łodzianek, które od początku próbowały narzucić rywalkom swoje warunki. Dobrze prezentowały się w polu zagrywki (asami popisały się Julita Piasecka – 5:2, 14:11 oraz Aleksandra Gryka – 11:9), poprawiły też skuteczność w ataku. W efekcie utrzymywały przewagę, choć rywalki były w kontakcie (21:20). W końcówce kluczowe okazały się trzy wygrane akcje z rzędu przez ŁKS, a atak blok-aut Aleksandry Dudek oznaczał piłkę setową (24:20). Brakujący punkt dołożyła skutecznym atakiem Gryka (19:25).

W trzeciej odsłonie wydawało się, że mistrzynie Polski złapały właściwy rytm. Szybko uzyskały solidną zaliczkę (8:4), którą utrzymywały w środkowej części seta (14:9, 18:14). Niestety, łodzianki roztrwoniły tę przewagę w końcówce. Rywalki ruszyły do odrabiania strat i dopięły swego – po punktowym bloku wyrównały na 23:23, a po chwili miały piłkę setową. ŁKS doprowadził do gry na przewagi, w niej jednak górą były przyjezdne. Ostatnia akcja seta wywołała sporo kontrowersji, bo sędziowie nie sprawdzili, czy libero francuskiego zespołu dotknęła piłki przy autowym ataku gospodyń (24:26).

Czwarta partia to również dobry początek siatkarek łódzkiego klubu (6:3). Ekipa Volero Le Cannet znów goniła wynik i złapała kontakt (16:15). Tym razem jednak skuteczny atak Valentiny Diouf i punktowy blok pozwoliły odskoczyć na cztery oczka. Końcówka potoczyła się po myśli mistrzyń Polski, a atak Diouf na 25:20 zaprosił obie ekipy na tie-breaka.

Decydujący set rozpoczął się po myśli drużyny z Francji (2:5). Gospodynie odrobiły straty, gdy Gryka zaskoczyła rywalki zagrywką (7:7), a później uzyskały przewagę po dwóch punktowych blokach (10:8). Dwie ważne akcje skończyła Diouf (12:9). Przestrzelona zagrywka przyjezdnych oznaczała piłkę meczową dla ŁKS, a po chwili Diouf przypieczętowała awans mistrzyń Polski do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń (15:11).

Skrót meczu ŁKS - Volero:

Najwięcej punktów: Valentina Diouf (20), Kamila Witkowska (17), Aleksandra Gryka (12), Julita Piasecka (12) – ŁKS; Alina Popowa (23), Anastasija Ljaszko (21), Anna Kotikowa (13), Ewa Janewa (12), Jelizaweta Koczurina (12) – Volero Le Cannet. MVP: Kamila Witkowska (12/16 = 75% skuteczności w ataku + 5 bloków)

Dzięki tej wygranej siatkarki ŁKS Commercecon zajęły pierwsze miejsce w grupie E i awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Drużyna Volero Le Cannet pożegnała się z rozgrywkami. Gdyby wygrała w Łodzi, wskoczyłaby na pierwsze miejsce w tabeli, porażka oznacza trzecią lokatę i grę w Pucharze CEV. Drugie miejsce w tej grupie i awans do baraży uzyskał ukraiński klub Prometej Dnipro.

ŁKS Commercecon Łódź – Volero Le Cannet 3:2 (19:25, 25:21, 24:26, 25:20, 15:11)

ŁKS: Roberta Ratzke, Julita Piasecka, Kamila Witkowska, Valentina Diouf, Amanda Campos, Aleksandra Gryka – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Aleksandra Dudek, Natalia Dróżdż. Trener: Alessandro Chiappini.

Volero: Ewa Janewa, Anastasija Ljaszko, Alina Popowa, Anna Kotikowa, Jelizaweta Koczurina, Dayeong Lee – Izabela Stimac (libero) oraz Maeva Schalk, Victoriia Russu, Ruta Staniulyte. Trener: Danilo Pejović.

RM, Polsat Sport