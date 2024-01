Nowy trener klubu Tauron Ligi. Prowadzi też kadrę Polski U-21

Radomski zespół pod wodza Micolego spisywał się poniżej oczekiwań władz klubu. Drużyna, którą przed sezonem 2023/2024 wzmocniły m.in. reprezentantki Polski Maria Stenzel oraz Monika Gałkowska, a także zawodniczka kadry Niemiec Marie Schoelzel, wygrała siedem z czternastu spotkań w Tauron Lidze i obecnie zajmuje w tabeli siódme miejsce. Do ekipy UNI Opole, która jest na szóstej pozycji, ma tylko punkt straty, ale już do piątych Grot Budowlanych Łódź traci aż dziesięć "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Nowa siatkarka w klubie Tauron Ligi. Zastąpi reprezentantkę Polski

Niezadowalające efekty pracy Włocha sprawiły, że stracił on posadę po zaledwie kilku miesiącach pracy. W poniedziałek Radomka poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Micolim za porozumieniem stron.

- Przed sezonem, budując drużynę zakładaliśmy trochę inny wynik niż ten obecny. Zdajemy sobie sprawę, że na miejsce w tabeli, na mecze, na wygrane składa się wiele czynników i wszystko to analizujemy. Nie mniej jednak wspólnie doszliśmy do wniosku, że ta obrana droga się nie sprawdza i osiągane wyniki nie zadowalają zarówno nas jak i sztabu, zawodniczek czy kibiców. Dlatego zdecydowaliśmy, że nasze drogi rozejdą się właśnie w tym momencie sezonu - powiedział prezes Radomki Thomas Renard-Chardin.

W klubowym komunikacje poinformowano, że nazwisko osoby, która poprowadzi zespół w dalszej części sezonu, zostanie przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni, ale nowego trenera przedstawiono już po kilku godzinach od wiadomości o rozstaniu z włoskim szkoleniowcem. Został nim dotychczasowy asystent Micolego, Jakub Głuszak.

- Kuba ma doświadczenie potrzebne, aby poprowadzić drużynę w dalszej części tego sezonu. Chemik Police, Vasas Óbuda, Grot Budowlani czy Reprezentacja Polski U-21 kobiet to mocne punkty w jego trenerskim CV - powiedział dyrektor Radomki Łukasz Kruk. - Zna drużynę, zna nasze cele, zna klub i to środowisko, więc nie chcieliśmy zatrudniać kogoś nowego, tylko postanowiliśmy dać Jakubowi szansę. Wierzymy, że pod jego wodzą ta pozostała część sezonu będzie wyglądać inaczej, bo nie jesteśmy jeszcze na straconej pozycji w walce o zakładane cele. Chcemy dać drużynie swego rodzaju impuls do działania i liczymy, że Kuba i ta zmiana to będzie właśnie to - dodał.

Jakub Głuszak poprowadzi Radomkę Radom❗️😃



W związku z rozwiązaniem kontraktu ze Stefano Micolim, Zarząd Radomka S.A. postanowił powierzyć funkcję pierwszego trenera Jakubowi Głuszakowi.



Trenerowi życzymy powodzenia w nowej roli❗️🤞🏼



🔗https://t.co/O8VpG9CGnq pic.twitter.com/w3cwPbrim5 — MOYA Radomka Radom (@ERadomka) January 15, 2024

Zanim przed sezonem 2022/2023 Głuszak został drugim trenerem Radomki, pracował m.in. jako pierwszy szkoleniowiec Chemika Police, Grot Budowlanych Łódź i węgierskiego klubu Vasas Obuda Budapeszt. W latach 2020-2021 był selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Węgier. Z kolei od kwietnia ubiegłego roku jest pierwszym trenerem kobiecej kadry Polski do lat 21. Na mistrzostwach świata juniorek 2023 w Meksyku zajął z nią 11. miejsce.

Z Chemikiem dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski i dwa razy Puchar Polski (2016, 2017). Z Vasas Obudą sięgnął po mistrzostwo (2019) i Puchar Węgier (2020).

GW, Polsat Sport