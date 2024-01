Juventus w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech prezentuje się bardzo dobrze. Ekipa z Turynu obecnie plasuje się na drugim miejscu w tabeli, tracąc do Interu pięć punktów. Czy we wtorek "Stara Dama" sięgnie po 15. zwycięstwo w sezonie?

Sassuolo już nie może pochwalić się takimi dobrymi wynikami. Alessio Dionisi i jego podopieczni po 19. kolejkach mają na swoim koncie zaledwie pięć zwycięstw. Nic zatem dziwnego, że zajmują 14. pozycję w ligowej tabeli.

Warto przypomnieć, że w poprzednim meczu Juventusu świetnie zaprezentował się Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski w pucharowym starciu z Frosinone skompletował hat-tricka. Czy z równie dobrej strony pokaże się we wtorkowym spotkaniu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - Sassuolo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

AA, Polsat Sport