Trenerska legenda wraca na ławkę. Poprowadzi najseksowniejszą zawodniczkę świata

Sundhage do niedawna prowadziła reprezentację Brazylii, z którą podpisała kontrakt do końca letnich igrzysk olimpijskich w 2024 roku. Fatalna postawa "Canarinhos" na ubiegłorocznych mistrzostwach świata (Brazylijki nie wyszły wówczas z grupy, zajmując w niej trzecie miejsce za Francją i... Jamajką) sprawiła jednak, że umowa ze Szwedką została rozwiązana.

Teraz przed 63-latką nowe wyzwania. Pia Sundhage została zaprezentowana jako nowa selekcjonerka żeńskiej reprezentacji Szwajcarii. Doświadczona trenerka poprowadzi więc między innymi Alishę Lehmann, uznawaną za najseksowniejszą zawodniczkę świata.

- Podpisanie kontraktu z Sundhage to kolejny kamień milowy w szwajcarskiej piłce nożnej kobiet. Z entuzjazmem podeszła do naszego projektu, którym jest dalszy rozwój żeńskiej kadry narodowej i odpowiednie przygotowanie drużyny do organizowanych przez nas mistrzostw Europy w 2025 roku - powiedział na oficjalnej konferencji prasowej prezes federacji Dominique Blanc.

Pia Sundhage to jedna z najbardziej utytułowanych trenerek w historii żeńskiego futbolu. Z reprezentację USA sięgnęła po dwa złota igrzysk olimpijskich i srebro mistrzostw świata, ze Szwecją zdobyła srebro igrzysk, a z Brazylią wygrała Copa America Feminina. W 2012 roku została Trenerką Roku w plebiscycie FIFA.

RI, Polsat Sport