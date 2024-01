Koszykarki VBW Arki Gdynia zmierzą się w środę na wyjeździe z Umana Reyer Wenecja w rewanżowym meczu 1/8 finału EuroCup. Zawodniczki z Trójmiasta będą miały do odrobienia dziewięciopunktową stratę z pierwszego spotkania. Czy uda im się odwrócić losy rywalizacji? Relacja live i wynik na żywo z meczu Umana Reyer Wenecja - VBW Arka Gdynia na Polsatsport.pl.

Przed tygodniem w składzie Włoszek brylowały przede wszystkim Jessica Shepard, która rzuciła 17 punktów, oraz Francesca Pan, która popisała się znakomitą skutecznością zza łuku, trafiając pięć "trójek". I choć w zespole Arki kapitalnie spisywała się Barbora Wrzesiński (17 punktów i 6 asyst), zawodniczki z Wenecji wywiozły z Gdyni dziewięciopunktową zaliczkę, triumfując 77:68.

Do rewanżu oba zespoły podejdą w zgoła odmiennych nastrojach. Zawodniczki VBW Arki tuż po porażce z Umana Reyer przegrały również w ORLEN Basket Lidze, ulegając PolskiejStrefieInwestycji Enei AJP Gorzów Wielkopolski 73:75. Wenecjanki z kolei wygrały na wyjeździe z Battipaglią 92:62, przedłużając swoją serię zwycięstw we wszystkich rozgrywkach do 23 (!) spotkań. Po raz ostatni Włoszki przegrały... 22 września ubiegłego roku (65:74 z Virtusem Bolonia w Superpucharze Włoch). Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Umana Reyer Wenecja - VBW Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 19.30.

RI, Polsat Sport