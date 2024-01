To była formalność! Jastrzębski Węgiel w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pewnie pokonali niemiecki SVG Luneburg 3:0 w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. W tabeli grupy D mistrzowie Polski zajęli pierwsze miejsce, co oznacza bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Jastrzębski Węgiel musiał wygrać jednego seta, by przypieczętować awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w tabeli. Gospodarze od początku zabrali się do roboty i przycisnęli rywali. Asami popisali się Norbert Huber (7:3), Jean Patry (9:4) oraz Rafał Szymura (11:5) i szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę. W dalszej części seta skuteczna gra w ataku pozwoliła utrzymać różnicę (16:10, 20:14). Błąd rywali dał jastrzębianom ostatni punkt (25:17).

Zobacz także: Spięcie pod siatką! Tomasz Fornal spojrzał na rywala i się zaczęło... (WIDEO)

Mistrzowie Polski przypieczętowali awans, ale w kolejnym secie nie zwalniali tempa i szybko odskoczyli rywalom (10:4). Grali skutecznie w ataku, dołożyli też punktowe bloki i popisali się kilkoma efektownymi akcjami. W końcówce, gdy zaatakował Patry, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (21:11). Seta zamknął przestrzelony serwis gości (25:16).

Początek trzeciej partii udany dla przyjezdnych (2:5), ale gospodarze szybko odrobili straty (5:5) i uzyskali przewagę (10:7). Utrzymywali ją na przestrzeni seta (15:11) i pewnie zmierzali po wygraną. Ryan Sclater mocnym atakiem wywalczył piłkę meczową (24:18), a atak rywali w siatkę dał jastrzębianom brakujący punkt (25:19).

Skrót meczu Jastrzębski Węgiel - SVG Luneburg:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (16), Jean Patry (12), Rafał Szymura (12) – Jastrzębski Węgiel; Erik Röhrs (17) – SVG Luneburg. MVP: Tomasz Fornal (13/21 = 62% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki, 62% pozytywnego przyjęcia; zagrał na +13).

Jastrzębski Węgiel zajął pierwsze miejsce w grupie D z bilansem meczów 5–1 i 15 zdobytymi punktami. W ostatnim meczu przypieczętowali bezpośredni awans do 1/4 finału i zrehabilitowali się za zaskakującą porażkę 1:3 w poprzedniej kolejce z Guaguas Las Palmas.

Jastrzębski Węgiel – SVG Luneburg 3:0 (25:17, 25:16, 25:19)

Jastrzębski Węgiel: Moustapha M'Baye, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Rafał Szymura – Jakub Popiwczak (libero) oraz Edvins Scruders, Ryan Sclater, Mateusz Jóźwik. Trener: Marcelo Mendez.

SVG Luneburg: Jesse Elser, Matthew Knigge, Erik Röhrs, Yann Böhme, Joscha Kunstmann, Maxwell Elgert – Gage Worsley (libero) oraz Xander Ketrzynski, Hannes Gerken, Theo Mohwinkel. Trener: Stefan Hübner.

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

RM, Polsat Sport