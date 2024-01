Koniec wieloletniej przygody. Polak ma pożegnać się z Włochami po ośmiu latach!

Zagraniczne media donoszą, że ośmioletnia przygoda Polaka we Włoszech ma dobiec końca. Ich zdaniem Bartłomiej Drągowski ma opuścić Spezię na rzecz Panathinaikosu.

W 2016 roku Bartłomiej Drągowski wyjechał z Polski, opuszczając Jagiellonię Białystok na rzecz Fiorentiny. Transfer ten kosztował Włochów 2,5 mln. Euro. Przez trzy pierwsze sezony we Florencji, młody bramkarz rozegrał jedynie siedem meczów w Serie A.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna zmiana w klubie reprezentanta Polski! Wiemy, kto zastąpi słynnego trenera



W sezonie 2018/19 Polak został wypożyczony do Empoli. W ekipie "Azzurich" wystąpił 14-krotnie przy okazji rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w Italii.

Sezon 2019/20 to powrót do Fiorentiny, w barwach której rozegrał 31 meczów. Opuścił wówczas jedynie siedem spotkań, w większości przez kontuzję pleców. Sezon później był obecny na boisku w 36 z 38 spotkaniach Serie A.

Kolejny sezon był znacznie gorszy. W rozgrywkach 2021/22 polski golkiper zagrał tylko w siedmiu meczach. Najpierw doznał urazu uda, a następnie przegrał rywalizację miedzy słupkami z Pietro Terracciano.

W lecie 2022 roku Drągowski odszedł za 1,95 mln. Euro do Spezii. Polak stał się z marszu pierwszym bramkarzem nowego zespołu, rozgrywając w Serie A 34 spotkania, jednak jego klub spadł do Serie B. Drągowski z kolei padł ofiarą kolejnego urazu, a ostatnio został kolejny raz "wygryziony" z bramki - tym razem przez Holendra Jeroena Zoeta.

Po tym, jak Spezia dostrzegła, że nie potrzebuje Drągowskigo między słupkami, teraz usiłuje nakłonić go, by odszedł z klubu. Jego kontrakt jest bowiem zbyt wysoki jak na realia Serie B. Odsunięcie go od składu mogło być formą wywarcia presji. Zespół po spadku z Serie A zajmuje przedostatnie miejsce w Serie B.

Zdaniem greckiego portalu "SDNA" oraz włoskigo eksperta transferowego Gianluci Di Marzio, tę okazję ma wykorzystać Panathinaikos. W tym sezonie o miejsce w pierwszym składzie "Koniczynek" rywalizują Włoch Alberto Brignoli i Rosjanin Jurij Łodygin. Pierwszy z nich był częściej grającym golkiperem, ale odmówił przedłużenia kontraktu. Ostatnio został odsunięty od składu i między słupkami stanął Rosjanin.

Po 18 kolejkach greckiej ekstraklasy, Panathinaikos zajmuje drugie miejsce, ale z takim samym dorobkiem punktowym, jak lider PAOK Saloniki.