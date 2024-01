W meczu trzeciej rundy Tauron Pucharu Polski siatkarki KSG Warszawa zagrają z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Ekipa BKS będzie zdecydowanym faworytem konfrontacji z przedstawicielem drugiej ligi. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie i awansuje do ćwierćfinału PP? Relacja live i wynik na żywo z meczu KSG Warszawa – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Tauron Ligi. Z piętnastu dotychczasowych ligowych meczów drużyna trenera Bartłomieja Piekarczyka wygrała aż dwanaście. Będzie też zdecydowanym faworytem wyjazdowego starcia trzeciej rundy Tauron Pucharu Polski 2024.

KSG Warszawa to zdecydowany lider tabeli, ale w grupie 2 drugiej ligi siatkarek. Zawodniczki tego klubu mają imponujący bilans meczów 12–0 i zaledwie jeden stracony punkt. Jak jednak zaprezentują się w starciu z zespołem grającym o dwie klasy wyżej? KSG Warszawa to jedyny drugoligowiec, który dotarł do tego etapu rozgrywek obecnej edycji PP.

Spotkanie zostanie rozegrane w hali OSiR Mokotów przy ulicy Niegocińskiej. Zwycięzca meczu KSG – BKS zagra w ćwierćfinale z drużyną Grupa Azoty Akademia Tarnów, która w trzeciej rundzie wyeliminowała Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki, wygrywając 3:2.

RM, Polsat Sport