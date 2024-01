Jastrzębianie to jedyna polska ekipa, która może być pewna gry w dalszej fazie Champions League. Mistrzowie kraju po pięciu kolejkach są liderem swojej grupy z trzema punktami przewagi nad Guaguas Las Palmas oraz sześcioma "oczkami" więcej od Luneburga, z którym zmierzą się na własnym parkiecie w ostatniej serii gier.

W przypadku zespołu ze Śląska, jedyną kwestią do rozstrzygnięcia jest lokata, z której uda się awansować do fazy pucharowej tych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zagra w ćwierćfinale LM siatkarek? Pięć drużyn z bezpośrednim awansem

Zdecydowanie w trudniejszej sytuacji jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski po dwóch ostatnich porażkach osunęli się w tabeli na trzecie miejsce i mają tyle samo punktów, co drugi Olympiakos. W grze o awans jest jeszcze czwarty Knack Roeselare z "oczkiem" mniej. To właśnie z belgijską drużyną obrońcy trofeum zmierzą się w środowy wieczór.

W najtrudniejszej sytuacji jest z kolei Asseco Resovia Rzeszów, która podobnie jak ZAKSA, plasuje się na trzeciej lokacie, ale bez szans na wyższe miejsce. Dodatkowo brązowi medaliści PlusLigi w ostatniej kolejce zagrają na wyjeździe z niepokonanym Trentino. Siatkarze ze stolicy Podkarpacia muszą zainkasować zwycięstwo i liczyć, że będą posiadać najlepszy bilans spośród wszystkich ekip z trzecich lokat. W takim przypadku uda się wywalczyć awans z tego miejsca.

Tutaj jednak warto podkreślić, że na uprzywilejowanej pozycji znajduje się Halkbank Ankara, który obecnie jest liderem klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc z dwoma punktami przewagi nad resztą stawki. Dodatkowo turecki zespół w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z outsiderem grupy - Benfiką, która poniosła komplet porażek. A to oznacza, że rzeszowianie nie tylko musieliby wygrać w Trydencie, ale liczyć na gigantyczną wpadkę Turków.

Plan transmisji środowych meczów 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Czeskie Budziejowice - Guaguas Las Palmas (godz. 16:55) Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go

Jastrzębski Węgiel - Luneburg (godz. 17:45) Polsat Sport/Polsat Box Go

Ziraat Bankasi - Olympiakos (godz. 17:45) Polsat Sport Premium 2/Polsat Box Go

Berlin Recycling Volleys - Copra Piacenza (godz. 19:15) Polsat Sport Premium 3/Polsat Box Go

Tours - ACH Ljubljana (godz. 19:45) Polsat Sport News/Polsat Box Go

Cucine Lube Civitanova - Noliko Maaseik (godz. 20:15) Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go

Trentino - Asseco Resovia Rzeszów (godz. 20:15) Polsat Sport Extra/Polsat Box Go

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Knack Roeselare (godz. 20:15) Polsat Sport/Polsat Box Go