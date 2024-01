Mecz nie rozpoczął się dobrze dla Fręch. Reprezentantka Polski przegrała pierwszego gema przy własnym serwisie i musiała gonić rywalkę. Ta sztuka udała się dopiero przy stanie 4:4, gdy swój serwis oddała łatwo Garcia, a następnie przy walce o wynik 6:4, gdy Polka po długich wymianach i wyrównaniach doprowadziła wreszcie sprawy do końca.

Drugi set wyraźnie rozbudził aspiracje Polki, która chciała sięgnąć po więcej. Francuzka musiała walczyć o swój byt w tym spotkaniu i przełamała Fręch, jednak krótko potem spotkało ją to samo.



W samej końcówce do gry ruszyła Francuzka, która nie zamierzała tak łatwo odpuścić swojej rywalce. W decydującym gemie pewnie zwyciężyła do zera kończąc grę asem serwisowym i zrobiło się 5:5. Co więcej - w kolejnych wymianach Polka przegrała przy własnym serwisie, ale to samo spotkało również Garcię, co oznaczało, że czeka nas tie-break.



W tie-breaku prawdziwą moc pokazała Fręch, która wyszła na prowadzenie 5-1. Garcia była praktycznie bez szans, a Polka wykorzystała swoją szansę. Tym samym Fręch zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open, gdzie czeka już Anastazja Zakharova.



Magdalena Fręch - Caroline Garcia 6:4, 7:6(7-2)

PI, Polsat Sport