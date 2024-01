Z kortu zwożono go na wózku, dostał zaproszenie od Djokovicia. Oto rywal Hurkacza

Młody zawodnik z Prościejowa w rankingu ATP jest sklasyfikowany o 133 pozycje niżej od Hurkacza (Polak jest 9., Mensik 142.) i ma o wiele mniej doświadczenia, niż wrocławianin, ale bez wątpienia jest dużym talentem. Obecnie jest drugim najwyżej sklasyfikowanym na światowej liście 18-latkiem po Chińczyku Junchenie Shangu (140. miejsce).

W 2022 roku dotarł aż do finału juniorskiego turnieju Wielkiego Szlema w Melbourne. W kolejnym sezonie wygrał turniej ATP Challenger Tour w Pradze i został najmłodszym czeskim triumfatorem zawodów tej rangi. Przebił się też przez kwalifikacje do US Open, wygrywając po drodze m.in. ze znanym włoskim graczem Fabio Fogninim.

W turnieju głównym na kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center dotarł do trzeciej rundy - pokonał Francuzów Gregoire'a Barrere'a i Titouana Drogueta, ale w 1/16 finału nie miał już żadnych szans z Amerykaninem Taylorem Fritzem, z którym ugrał zaledwie trzy gemy. Niemniej jednak został najmłodszym graczem od 2014 roku, który wygrał mecz w głównej drabince, a w trzeciej rundzie nowojorskiej imprezy był najmłodszym tenisistą od 33 lat.

Ten rok Mensik zaczął od występu w Challengerze w Canberrze, w którym pokonał trzech zawodników z drugiej setki rankingu ATP (Niemca Benjamina Hassana, Kazacha Denisa Jewsiejewa i Amerykanina Brandona Nakashimę) i dopiero w finałowym spotkaniu uległ 77. Niemcowi Dominikowi Koepferowi.

W pierwszej rundzie Australian Open utalentowany Czech pokonał 6:3, 7:5, 7:5 byłego zawodnika numer 10. światowej listy, obecnie notowanego na 114. miejscu, Kanadyjczyka Denisa Shapovalova. Gracz z Prościejowa pokazał w tym starciu dość ofensywny tenis, a przy tym dobrą regularność (31 wygrywających uderzeń przy 22 niewymuszonych błędów). Jego sporym atutem był też serwis (12 asów, średnia prędkość pierwszego podania 196 kilometrów na godzinę).

- Hurkacz to świetny zawodnik z bardzo dobrym serwisem i podobnym do mojego podejściem do gry. Muszę walczyć, bo każdego da się pokonać. Grałem już z zawodnikiem z czołowej dziesiątki, a doświadczenie zebrane z zeszłorocznego US Open i pojedynku z Taylorem Fritzem sprawi, że tym razem postaram się dotrzymać kroku rywalowi. Mogę sprawić Hurkaczowi sporo kłopotów i myślę, że będę miał z nim jakieś szanse - powiedział portalowi iDnes.cz Mensik.

Wracając do turnieju w Melbourne sprzed dwóch lat, o najbliższym przeciwniku Hurkacza było wówczas głośno nie tylko z powodu jego świetnego wyniku, co ze względu na okoliczności, w których zakończył się finał juniorów. Starcie Mensika z Amerykaninem Bruno Kuzuharą było blisko czterogodzinną wojną na wyniszczenie. Trwało blisko cztery godziny, a pod koniec rywalizacji Czech był tak wyczerpany, że nogi odmówiły mu posłuszeństwa.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Kuzuhary 7:6, 6:7, 7:5, a dwa ostatnie punkty gracz z USA zdobył dzięki podwójnym błędom serwisowym rywala. Mensik, który pod koniec finału walczył przede wszystkim z własnym organizmem, nękanym silnymi skurczami, po ostatniej piłce padł na ziemię i nie był wstać o własnych siłach. Kort opuścił na wózku inwalidzkim.

- Tamten turniej był dla mnie niewiarygodnym doświadczeniem, mimo że przegrałem. Poczułem, czym jest skurcz mięśni całego ciała. Próbowaliśmy potem poprawić pewne rzeczy, więc coś takiego nie zdarzy się ponownie - zapewnił Mensik w rozmowie z oficjalną stroną internetową Australian Open.

Dodajmy, że gdy juniorski finał AO 2022 zobaczył Novak Djoković, wysłał utalentowanemu czeskiemu graczowi zaproszenie na tygodniowe wspólne treningi. - Był moim idolem od najmłodszych lat i wciąż nim jest. Dużo się dzięki niemu nauczyłem, a poza kortem to niezwykle miły gość. Bardzo mi pomógł - mówi o legendarnym Serbie Mensik.

Zdolny Czech ma 193 centymetry wzrostu. Na swojej stronie internetowej podaje, że najbardziej lubi grać na twardej nawierzchni, a jego tenisowym wzorem jest Djoković. Jego hobby to gra na perkusji, ulubiony film to "Gladiator", a ulubiona potrawa - żeberka barbeque.

Mecz Hubert Hurkacz - Jakub Mensik w ramach drugiej rundy Australian Open 2024 zostanie rozegrany w czwartek. Zgodnie z harmonogramem ma się rozpocząć o godzinie 6 czasu polskiego.

