6 lutego w Toruniu odbędzie się ORLEN Copernicus Cup. Światowa czołówka lekkoatletyczna wystąpi w Arenie Toruń

Mistrzowie świata i Europy wezmą udział w 10. ORLEN Copernicus Cup! 6 lutego w Arenie Toruń odbędzie się kolejna edycja najlepszego polskiego halowego mityngu lekkoatletycznego i choć organizatorzy nie zdradzają jeszcze wielu nazwisk uczestników to już wiadomo, że znów na Kujawy i Pomorze przyjedzie światowa czołówka. Można już kupować bilety na to wielkie lekkoatletyczne wydarzenie.

Toruński mityng po raz kolejny znalazł się wśród siedmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodów World Athletics Indoor Tour Gold. – Bardzo się z tego cieszymy, bo przez te wszystkie lata włożyliśmy bardzo wiele pracy w to, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Z dumą możemy mówić, że zainteresowanie startem w ORLEN Copernicus Cup jest duże, więc kolejny raz mogę zapewnić, że kibice w Arenie Toruń obejrzą fantastyczne widowisko – zapewnia dyrektor ORLEN Copernicus Cup Toruń i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.

Na razie ujawniono skład trzech spośród dwunastu konkurencji – 60 metrów przez płotki kobiet, biegu na 1500m kobiet i skoku o tyczce mężczyzn. Wśród płotkarek wystąpią m.in. mistrzyni Europy na 100 m ppł. z Monachium Pia Skrzyszowska, mistrzyni świata z Oregonu i czwarta zawodniczka igrzysk w Tokio Nigeryjka Tobi Amusan, halowa mistrzyni Europy ze Stambułu Finka Reetta Hurske oraz wicemistrzyni Europy z Monachium Węgierka Luca Kozak.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że emocji nie zabraknie, a kibice w Arenie Toruń będą świadkami zaciętej rywalizacji na światowym poziomie. Dziś możemy powiedzieć też, jak będzie wyglądał konkurs tyczkarzy, bo wystąpi w nich komplet medalistów ostatnich halowych mistrzostw Europy, czyli Norweg Sondre Guttormsen, nasz Piotrek Lisek i Grek Emmanouil Karalis – dodaje Wolsztyński.

Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja kobiet na dystansie 1500 metrów. Na starcie zobaczymy między innymi Etiopkę Diribe Welteji, srebrną medalistkę Mistrzostw Świata w Budapeszcie na tym samym dystansie, Hirut Mesheshę, która finiszowała trzecia podczas Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. W Toruniu pobiegną także medalistki biegu na 800m z Belgradu – Halimah Nakaayi z Ugandy oraz Freweyni Hailu.

W sumie w trakcie ORLEN Copernicus Cup odbędzie się dwanaście konkurencji – kobiety biegać będą na 60, 400, 800 i 1500 metrów oraz 60 metrów przez płotki, natomiast konkurencji męskich będzie siedem – biegi na 60, 800, 1500 i 3000 metrów, bieg na 60 metrów przez płotki oraz skok o tyczce i trójskok. Sponsorem strategicznym wydarzenia jest Miasto Toruń, sponsorem tytularnym Orlen, a sponsorem głównym Puma. Partnerem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprzedaż biletów na ORLEN Copernicus Cup już się rozpoczęła, a wejściówki, dostępne w portalu ebilet.pl, są w naprawdę umiarkowanych cenach – najtańszy bilet ulgowy kosztuje 39 zł, a normalny 59. Z kolei bilet normalny na najlepsze miejsce, pierwszej kategorii, kosztuje 99 zł. Organizatorzy przygotowali także pakiety VIP dla najbardziej wymagających kibiców. W sprzedaży pozostały już ostatnie miejsca.



Zawodnicy, którzy wystartują w Toruniu, mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe – budżet każdej konkurencji punktowanej w tym roku podczas całego cyklu– w przypadku kobiecych konkurencji w Toruniu będą to biegi na 400 i 1500 metrów oraz 60m przez płotki, a w przypadku męskich 60, 800 i 3000 metrów, skok o tyczce i trójskok – wynosi siedem tysięcy dolarów, z czego aż trzy tysiące trafią do zwycięzcy. Z kolei najlepsi w swoich konkurencjach w całym World Athletics Indoor Tour Gold otrzymają dziesięć tysięcy dolarów oraz tzw. dziką kartę pozwalającą na udział w halowych mistrzostwach świata, które odbędą się w dniach 1-3 marca w szkockim Glasgow. Do klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę trzy najlepsze wyniki uzyskane na mityngach złotej rangi. Zawodnicy startujący w innych konkurencjach też mogą liczyć na nagrody finansowe, choć w niższej wysokości.



W sumie w 2024 roku w ramach cyklu World Athletics Indoor Tour odbędą się ponad pięćdziesiąt wydarzeń, w tym tylko siedem będzie miało kategorię złotą – pierwszy odbędzie się 27 stycznia w kazachskiej Astanie, kolejny trzy dni później w czeskiej Ostrawie, a trzeci 4 lutego w amerykańskim Bostonie. 6 lutego czołowi lekkoatleci świata wystartują w Toruniu, 10 lutego we francuskim Lievin, a dzień później odbędzie się mityng w Nowym Jorku. Cykl zwieńczą zawody w Madrycie, zaplanowane na 23 lutego.

