Australian Open: Adrian Mannarino - Ben Shelton. Relacja live i wynik na żywo

To będzie starcie młodości z doświadczeniem. Po jednej stronie siatki stanie nieobliczalny, ale wielki talent amerykańskiego tenisa - Ben Shelton który zmierzy się z zaprawionym w bojach 35-letnim Adrianem Mannarino. Relacja live i wynik na żywo z meczu Adrian Mannarino - Ben Shelton na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 4:30.

To będzie jeden z najlepszych meczów szóstego dnia zmagań na kortach w Melbourne. Pojedynek Bena Sheltona z Adrianem Mannarino to starcie dwóch leworęcznych tenisistów, którzy dysponują znakomitym forhendem i dobrą grą przy siatce.

Pięciosetowe zwycięstwa nad byłym mistrzem Australian Open Stanem Wawrinką oraz Jaume Munarem sprawiły, że Mannarino znalazł się w III rundzie australijskiego szlema. Rywalem Francuza będzie wschodząca gwiazda ATP - Ben Shelton. Amerykanin stracił w środę seta w spotkaniu z Christopherem O'Connellem, ale będzie za wszelką cenę dążył do starcia z Novakiem Djokoviciem. Shelton ma z Serbem rachunki do wyrównania za porażkę w US Open.

Najpierw jednak musi przejść Mannarino. Francuz już raz ograł Amerykanina w trzech setach podczas turnieju w Miami, w marcu ubiegłego roku. 19-latek nie był wtedy tak znanym zawodnikiem i z pewnością brakowało mu doświadczenia. Teraz sytuacja jest jednak zupełnie inna i to Shelton będzie faworytem do awansu do kolejnej rundy.

K.P, Polsat Sport