Australian Open: Luca van Assche - Stefanos Tsitsipas. Relacja live i wynik na żywo

Szósty dzień zmagań w turnieju Australian Open to powrót na kort ubiegłorocznego finalisty - Stefanosa Tsitsipasa. Grek w Melbourne radzi sobie całkiem nieźle, ale w drodze do 1/8 finału na jego drodze stanie nieobliczalny 19-latek Luca van Assche. Relacja live i wynik na żywo z meczu Luca van Assche - Stefanos Tsitsipas na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 3:30.

To, co może poprawić Stefanos Tsitsipas to z pewnością utrzymanie większej koncentracji w początkowych fazach meczach. W dwóch poprzednich spotkaniach Australian Open tenisista z Grecji za każdym razem przegrywał pierwszego seta. Tak było w pojedynku z Zizou Bergsem i Jordanem Thompsonem.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna sensacja na Australian Open! Faworytka przegrała po historycznym tie-breaku

Ostatecznie Grek wychodził zwycięsko z każdego ze wspomnianych pojedynków i zagra o awans do 1/8 finału Australian Open. Przypomnijmy, że przed rokiem Tsitsipas dotarł w Melbourne aż do finału, w którym przegrał z Novakiem Djokoviciem.

Rywalem Tsitsipasa w walce o najlepszą 16 turnieju będzie 19-letni Luca Van Assche. Młody Francuz dotarł do trzeciej rundy Wielkiego Szlema po raz pierwszy w karierze. Po drodze pokonał Lorenzo Musettiego i Jamesa Duckwortha, czyli rywali z teoretycznie wyższej półki. To jednak nie sprawia, że Van Assche będzie faworytem meczu z Grekiem. Tstitsipas wielokrotnie udowadniał, że lubi i potrafi grać w Melbourne. Czy nie zlekceważy rywala i po raz pierwszy w tegorocznej edycji australijskiego szlema sięgnie po wygraną bez straty seta?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Luca van Assche - Stefanos Tsitsipas na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 3:30.

K.P, Polsat Sport