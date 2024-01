Australian Open: Mirra Andriejewa - Diane Parry. Relacja live i wynik na żywo

Czas na pojedynek największej rewelacji tegorocznej edycji Australian Open w rywalizacji kobiet. 16-letnia Mirra Andriejewa która w poprzedniej rundzie wyeliminowała z turnieju Ons Jabeur powalczy o awans do 1/8 finału australijskiego szlema. Jej rywalką będzie Francuzka Diane Parry. Relacja live i wynik na żywo z meczu Mirra Andriejewa - Diane Parry na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 2:00.

Mirra Andriejewa zszokowała cały tenis świat. W spotkaniu II rundy Australian Open 16-latka w niecałą godzinę rozbiła 6. tenisistką świata Ons Jabeur. Tunezyjka na tle młodej gwiazdy tenisa wyglądała na uczennicę. Andriejewa z miejsca stała się "czarnym koniem" turnieju i udowodniła, że stać ją na rywalizację z najlepszymi.

ZOBACZ TAKŻE: Australian Open: Aryna Sabalenka - Łesia Curenko. Relacja live i wynik na żywo

Genialna 16-latka o awans do 1/8 finału zmierzy się z reprezentantką Francji - Diane Parry. 21-latka w dwóch pierwszych spotkaniach straciła jednego seta, ale trudno powiedzieć, że rywalizowała z czołowymi zawodniczkami w rankingu. Wygrana z Wang Xin i Kamillą Rachimową nie robią takiego wrażenia jak zwycięstwo 16-latki, ale na ich podstawie można powiedzieć, że Francuzka to niezwykle solidna zawodniczka z dobrym forhendem i niezłym serwisem. Czy to wystarczy, aby sięgnąć po wygraną nad Andriejewą?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Mirra Andriejewa - Diane Parry na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 2:00.

K.P, Polsat Sport