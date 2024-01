Australian Open: Tomas Machac - Karen Chaczanow. Relacja live i wynik na żywo

Czas na szósty dzień zmagań w wielkoszlemowym Australian Open. W spotkaniu którego stawką będzie awans do 1/8 finału australijskiego szlema zmierzą się ze sobą Czech Tomas Machac i Rosjanin Karen Chaczanow. Który z nich awansuje do najlepszej szesnastki turnieju? Relacja live i wynik na żywo z meczu Tomas Machac - Karen Chaczanow na Polsatsport.pl. Początek od godziny 1:00

Tomas Machac to sprawca jednej z największych rewelacji tegorocznej edycji Australian Open. Czech w spotkaniu II rundy australijskiego szlema wyeliminował z turnieju 17. tenisistę świata - Francesa Tiafoe. Tym co zasługuje na podziw jest fakt, że 23-latek dokonał tej sztuki nie tracąc choćby seta.

Teraz na drodze Czecha do 1/8 finału stanie doświadczony Karen Chaczanow. Rosjanin na kortach w Melbourne stracił tylko dwa gemy. W spotkaniach z Danielem Altmaierem i Aleksandarem Kovaceviciem 15. tenisista świata zagrał tenis na najwyższym światowym poziomie. Mimo, że w teorii to on wydaje się faworytem pojedynku z Machacem, to według bukmacherów większe szansę na zwycięstwo ma młody Czech.

